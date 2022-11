https://fr.sputniknews.africa/20221115/leconomie-mondiale-fait-face-au-risque-de-recession-selon-xi-jinping-1056826218.html

L’économie mondiale fait face au risque de récession, selon Xi Jinping

Dans un monde traversant des changements inédits le Président chinois a appelé à Bali à promouvoir un développement durable international plus résilient de... 15.11.2022, Sputnik Afrique

Intervenant ce mardi 15 novembre au sommet du G20 à Bali, Xi Jinping a évoqué la fragilité croissante de l’économie mondiale et les réponses que la communauté internationale devait apporter pour "surmonter les difficultés et bâtir un avenir commun".Bâtir un partenariat mondialIl a souligné qu’il fallait "plus que jamais accorder une grande importance au développement".M.Xi a ajouté que la Chine soutenait l’adhésion de l’Union africaine au G20. Гиперссфлку на статью на сайтеRemplacer la confrontation par la coopérationLe Président chinois a également noté que le monde traversait aujourd’hui des changements inédits depuis un siècle, marqués par la persistance du Covid-19, la fragilité croissante de l’économie mondiale, les tensions géopolitiques.Selon lui, face à ces graves défis, "tous les pays doivent garder à l’esprit que l’humanité forme une communauté d’avenir partagé, et œuvrer à la paix, au développement et à la coopération gagnant-gagnant pour remplacer la division par la solidarité, la confrontation par la coopération et l’exclusion par l’inclusion".

