https://fr.sputniknews.africa/20221115/lalgerie-et-la-russie-entament-les-premiers-exercices-militaires-sur-le-sol-algerien-1056825027.html

L’Algérie et la Russie entament les premiers exercices militaires sur le sol algérien

L’Algérie et la Russie entament les premiers exercices militaires sur le sol algérien

Près de 200 soldats, pour moitié algériens, pour moitié russes, entameront les exercices antiterroristes Bouclier du désert. Cette première opération terrestre... 15.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-15T09:11+0100

2022-11-15T09:11+0100

2022-11-15T09:42+0100

afrique

algérie

russie

exercices conjoints

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104240/01/1042400152_0:152:2953:1813_1920x0_80_0_0_e589dc9c723b9ccb320e231313bc503d.jpg

La Russie et l’Algérie lancent les manœuvres Bouclier du désert 2022 qui réunissent quelque 200 soldats des forces antiterroristes russes et algériennes dans la région de Béchar, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière du Maroc. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait précédemment souligné que ces manœuvres conjointes programmées du 16 au 28 novembre ne visaient "aucun pays tiers".L’exercice se déroulera sur la base de Hammaguir, dont les accords d’Évian entre la France et l’Algérie avaient prolongé l’existence de cinq ans après l’indépendance afin que l’armée française puisse continuer d’y tester fusées et missiles.Ce sera la première fois que des soldats des deux pays s’entraîneront ensemble sur le sol algérien pour simuler "la recherche et la destruction de groupes terroristes".Autres exercices conjointsIl s’agit des troisièmes exercices conjoints en 2022.Au mois de septembre, les soldats algériens ont participé aux manœuvres Vostok-2022 dans le district militaire russe Est.En octobre, un détachement de navires de guerre russe a accosté dans le port d’Alger pour un exercice conjoint avec les forces navales nationales.Les premières manœuvres conjointes des militaires des deux pays avaient eu lieu en octobre 2021 sur le terrain d’entraînement de Tarskoïé, en Ossétie du Nord (Caucase).Un méga-contrat négociéLes contacts militaires entre l’Algérie et la Russie vont de pair avec l’accélération de la coopération industrielle. L’Algérie est en train de devenir le premier importateur d’armes russes au monde. Selon la presse algérienne, un énorme contrat est en trait de préparation pour un montant de plus de 11 milliards de dollars.Parmi les acquisitions, pourrait figurer l’avion de combat furtif monomoteur de cinquième génération, le Soukhoï Su-75 "Checkmate".Les liens ne se réduisent pas au domaine militaire et commercial. Vendredi 11 novembre, le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé à Sputnik que la visite du Président Abdelmadjid Tebboune en Russie pourrait avoir lieu avant la fin de cette année et que des préparatifs "actifs" étaient en cours.

afrique

algérie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, algérie, russie, exercices conjoints