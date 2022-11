https://fr.sputniknews.africa/20221114/paris-veut-que-lue-se-dote-dune-plus-grande-autonomie-par-rapport-aux-usa-1056821409.html

Paris veut que l’UE se dote d'"une plus grande autonomie" par rapport aux USA

Dans un entretien au Parisien, la chef de la diplomatie française a estimé que l'Union européenne devait avoir plus d'autonomie vis-à-vis de ses partenaires... 14.11.2022, Sputnik Afrique

Pour arrêter de se préoccuper autant du résultat des élections aux USA, l'Europe a besoin d'une plus grande autonomie par rapport à Washington, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, dans une interview accordée au Parisien avant son départ pour le G20, en Indonésie.Pour Mme Colonna, les Républicains ont en Outre-Atlantique de moins bons résultats que ce qui était anticipé. "C’est une élection intéressante mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions puisque tous les résultats ne sont pas connus", a-t-elle tenu à souligner."Moteur pour l’Europe"La diplomate a également évoqué d’autres questions d’importance, dont les liens entre Berlin et Paris. D’après elle, Olaf Scholz et Emmanuel Macron partagent la conviction que la relation entre la France et l’Allemagne est "un moteur pour l’Europe".Macron se rendra-t-il au Qatar?Priée de commenter un possible déplacement du Président français au Qatar à l’occasion de la Coupe du monde de football, Mme Colonna a souligné que c’était "un évènement sportif" et que ce sera la ministre des Sports qui s’y rendra."Nous avons des relations avec le Qatar, indépendamment de la Coupe du monde, et la question se posera surtout en fonction des résultats de l’équipe de France comme c’est traditionnellement le cas pour les compétitions sportives internationales", a indiqué la diplomate.

