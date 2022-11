https://fr.sputniknews.africa/20221113/aux-etats-unis-les-democrates-gardent-le-controle-du-senat-1056802428.html

Aux États-Unis, les démocrates gardent le contrôle du Sénat

Aux États-Unis, les démocrates gardent le contrôle du Sénat

Le parti démocrate a remporté le 12 novembre le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat des États-Unis, une victoire décisive pour la suite... 13.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-13T07:04+0100

2022-11-13T07:04+0100

2022-11-13T07:04+0100

états-unis

joe biden

sénat des états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1056802281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee3b0e9d053793387835abc7f1b952e8.jpg

"Je me sens bien et j'attends avec impatience les deux prochaines années", a réagi M. Biden depuis Phnom Penh en marge d'un sommet asiatique.Quatre jours après les élections de mi-mandat, les médias américains ont déclaré la victoire de la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto dans l'État clé du Nevada. La sortante a battu de justesse Adam Laxalt, un candidat soutenu par l'ex-Président Donald Trump, selon des chaînes de télévision américaines.Sa réélection porte à 50 sur 100 le nombre d'élus démocrates au Sénat, ce qui permet au parti de Joe Biden de garder la main sur la chambre haute du Congrès. En vertu de la Constitution, la vice-présidente Kamala Harris a en effet le pouvoir de départager les sénateurs.Les démocrates pourraient encore gagner un siège dans l'État de Géorgie, où un second tour sera organisé le 6 décembre.Le chef de la majorité démocrate sortante au Sénat, Chuck Schumer, a réagi quelques minutes seulement après l'annonce des résultats, en tweetant qu'ils étaient une "manifestation" des choses accomplies par les démocrates.Les républicains semblent en mesure de redevenir majoritaires à la Chambre des représentants. Ils devraient s'en servir pour lancer de nombreuses enquêtes parlementaires sur l'administration de Joe Biden, ou ses proches.Leur victoire s'annonce toutefois nettement plus courte que prévu. La chaîne NBC News projetait samedi matin une frêle majorité de cinq sièges pour les républicains avec 220 élus contre 215 pour les démocrates. Près de 20 scrutins n'ont cependant toujours pas donné leur verdict, principalement en Californie.Mais sans le Sénat, ils ne pourront pas adopter de lois contraires à ses objectifs, notamment sur l'avortement ou le climat, ni bloquer ses nominations de juges, ambassadeurs et responsables gouvernementaux.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

états-unis, joe biden, sénat des états-unis