Une pétition pour que le Camerounais Ngadeu joue la Coupe du Monde

"Le staff doit avoir des raisons que je vais respecter, mais qu’il aurait dû clairement expliquer pour lever des équivoques. Mais ce n’est pas non plus la première fois que la non-sélection d’une valeur sûre à la veille d’une Coupe du monde divise l’opinion dans ce pays. Il y a eu Ekoule en 82, Ebongue en 90, Tchoutang en 98 et autres Bedimo en 2010", conclut-il.