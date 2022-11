https://fr.sputniknews.africa/20221113/la-secheresse-pourrait-pousser-deux-millions-de-marocains-a-quitter-les-campagnes-dici-2050-1056812739.html

La sécheresse pourrait pousser deux millions de Marocains à quitter les campagnes d'ici 2050

La sécheresse pourrait pousser deux millions de Marocains à quitter les campagnes d’ici 2050

13.11.2022

Les sécheresses de plus en plus importantes au Maroc exposent le pays à de graves conséquences, avertit un rapport de la Banque mondiale (BM). Sous l’effet du changement climatique, le manque d’eau pourrait finir par pousser deux millions d’agriculteurs vers les villes d’ici 2050.Le royaume chérifien s’approche déjà du seuil de pénurie absolue en eau, fixé à 500 m3 par personne et par an.Le manque d’eau pourrait par ailleurs plomber l’économie, réduisant le PIB de 6,5%. D’un extrême à l’autre, la BM rappelle par ailleurs que les inondations sont les catastrophes naturelles les plus répandues au Maroc, coûtant en moyenne 450 millions de dollars par an. L’élévation du niveau de la mer pourrait venir corser l’addition, le littoral du pays concentrant 65% de la population.Barrages et dessalementLe Maroc a subi en 2022 sa pire sécheresse depuis plus de 40 ans, avec un important déficit pluviométrique. Les réserves des barrages se sont également taries, le taux de remplissage national n’atteignant que 28%, bien moins qu’en 2021.Pour éviter que la situation ne se dégrade encore, les autorités ont décidé d’investir massivement dans le dessalement de l’eau de mer. Plusieurs projets d’usines sont à l’étude, Rabat prévoyant à long terme de dessaler un milliard de m3 d’eau par an.

