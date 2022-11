https://fr.sputniknews.africa/20221111/retrait-russe-de-kherson-reculer-pour-mieux-sauter-1056788721.html

Retrait russe de Kherson: reculer pour mieux sauter?

Retrait russe de Kherson: reculer pour mieux sauter?

Les troupes ukrainiennes se trouvent complétement piégées, affirme auprès de Radio Sputnik Afrique Abdelkader Soufi, expert en politiques de Défense. Il... 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11T17:14+0100

2022-11-11T17:14+0100

2022-11-11T17:14+0100

afrique en marche

ukraine

russie

kherson

sergueï sourovikine

sergueï choïgou

dniepr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1056788565_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_abc56499979758d3e1c284426452dc3d.png

Retrait russe de Kherson: reculer pour mieux sauter? Les troupes ukrainiennes se trouvent complétement piégées, affirme auprès de Radio Sputnik Afrique Abdelkader Soufi, expert en politiques de Défense. Il commente ainsi les dernières manoeuvres de la Russie qui s’est retiré à la rive gauche du Dniepr.

À ce titre, il souligne que "la décision du général Sourovikine de retirer ses soldats de la rive droite du Dniepr est certes difficile mais courageuse et sage car elle a permis d’épargner la vie à un millier de soldats stationnés dans cette région, après l’évacuation [de plus de 115 000, ndlr] civils de la ville de Kherson" vers la rive gauche du Dniepr.L’expert explique que la région de Kherson est difficilement accessible pour le ravitaillement en armes et en nourriture à cause de la nature exiguë et durement praticable des terrains.Dans le même sens, il rappelle que durant le seconde Guerre mondiale, pour traverser le Dniepr, l’Armée rouge soviétique avait dû payer un lourd tribut. "Dans l’état actuel des choses, il faut bien avoir à l’esprit que les ponts qui relient les deux rives du Dniepr ont été bombardés et ne sont plus praticables, ce qui fait d’une quelconque tentative de l’armée ukrainienne de traverser la rivière un acte de suicide assuré".Ainsi, pour le Dr Soufi, "les troupes ukrainiennes se trouvent complétement piégées, étant donné qu’elles ne peuvent ni avancer, ni reculer, ni se redéployer dans d’autres régions. Ceci en plus du fait qu’elles seront à la merci des avions, des drones, des missiles et de l’artillerie lourde russes". Ce sont toutes ces raisons qui ont amené Ramzan Kadyrov qui "était un acerbe critique de l’ancien haut commandement des opérations à saluer un choix difficile mais correct du général Sourovikine. Ce dernier est tout à fait conscient qu’il combat les Occidentaux et l’Otan en Ukraine", indique-t-il.Abdelkader Soufi revient au XIXème siècle pour rappeler l’expérience de Napoléon en Russie.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

ukraine

russie

kherson

dniepr

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

ukraine, russie, kherson, sergueï sourovikine, sergueï choïgou, dniepr, аудио