"Guerre d’usure", "retrait tactique": que cache le départ russe de Kherson?

"Guerre d’usure", "retrait tactique": que cache le départ russe de Kherson?

Le retrait russe de Kherson est une manœuvre militaire tactique qui va permettre de se recentrer sur d’autres objectifs, expliquent des spécialistes militaires... 10.11.2022, Sputnik Afrique

Le départ des troupes russes vers la rive droite du Dniepr est un mouvement stratégique, qui s’explique par diverses raisons. Ce retrait devrait notamment permettre aux forces russes de se redéployer vers des objectifs plus cruciaux, comme l’explique à Sputnik Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne.Un constat repris par Daouda Kinda, expert malien en sécurité internationale, qui rappelle que la Crimée a toujours été dans la ligne de mire de Kiev. À l’objectif de sauver des vies militaires et civiles s’ajoute donc celui de protéger la Crimée, région historiquement russe, explique-t-il."Guerre d’usure"Le repli russe illustre aussi la stratégie de Moscou qui mise désormais sur l’usure. Garder Kherson aurait été possible, mais coûteux, explique ainsi à Sputnik Vasily Kashin, expert militaire russe. Recentrer la ligne de front sur le Dniepr, en pilonnant en profondeur le territoire ukrainien est plus avantageux.La Russie vise à asphyxier l’Ukraine en détruisant progressivement ses infrastructures et en augmenter les coûts pour ses alliés occidentaux, ajoute-t-il.Ces dernières semaines, Moscou a notamment ciblé les centrales électriques ukrainiennes, provoquant d’importantes coupures de courant à Kiev et dans plusieurs grandes villes.

