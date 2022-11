https://fr.sputniknews.africa/20221110/le-retrait-de-kherson-est-une-decision-strategique-sage-1056774974.html

Le retrait de Kherson est "une décision stratégique sage"

Le retrait de Kherson est "une décision stratégique sage"

Outre l’objectif de sauver les vies des militaires et des civils, le retrait des troupes russes de Kherson vise à épuiser les troupes de l’ennemi qui manquent... 10.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-10T14:31+0100

2022-11-10T14:31+0100

2022-11-10T14:46+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

kherson

civils

retrait

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1055357010_0:73:3383:1975_1920x0_80_0_0_cd3f75194ad581b518f34bd707987cee.jpg

La Défense russe a confirmé ce jeudi que son groupement de troupes quittait la rive droite du Dniepr pour se déployer sur sa rive gauche. Annoncée hier par le général Sergueï Sourovikine, cette manœuvre témoigne de la "sagesse" de l’état-major de l’armée russe qui cherche à préserver les vies de ses militaires et des civils de la ville de Kherson, a déclaré à Sputnik Scott Bennett, officier américain à la retraite et expert de la lutte antiterroriste.D’après l’expert, à la différence du début du confit lorsque les professionnels étaient majoritaires au sein de l’armée ukrainienne, actuellement ce sont plutôt des soldats récemment mobilisés, car les forces russes ont éliminé les meilleurs militaires ukrainiens.Retrait de KhersonLe général Sergueï Sourovikine, commandant des forces russes en Ukraine, a annoncé le 9 novembre qu’"organiser la défense sur la rive gauche du Dniepr était "l’option la plus rationnelle" dans des circonstances où l’armée russe avait du mal à approvisionner ses troupes sur la rive droite. En outre, ces dernières ont été exposées au risque d’une inondation d’ampleur à cause d’une possible destruction du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka par l’armée ukrainienne.

ukraine

russie

kherson

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, kherson, civils, retrait