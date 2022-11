https://fr.sputniknews.africa/20221111/napoleon-a-mordu-a-lhamecon-quels-sont-les-objectifs-tactiques-du-retrait-russe-de-kherson-1056788236.html

"Napoléon a mordu à l'hameçon": quels sont les objectifs tactiques du retrait russe de Kherson?

"Napoléon a mordu à l’hameçon": quels sont les objectifs tactiques du retrait russe de Kherson?

Le retrait des militaires russes de la ville de Kherson témoigne de la volonté de Moscou "de protéger les populations" et ses militaires, avance auprès de... 11.11.2022

La Défense russe a achevé ce 11 novembre son retrait de la ville de Kherson, les militaires ont quitté la rive droite du Dniepr pour se déployer sur sa rive gauche. Cette manœuvre témoigne du souci de "protection de l’être humain" et rappelle le retrait tactique qui avait permis à Mikhaïl Koutouzov, chef militaire russe, de battre Napoléon Bonaparte en 1812, affirme auprès de Sputnik Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’Université de Blida II en Algérie."Cette armée de Napoléon qui avançait et qui trouvait des villages vides était étonnée de cette possibilité d’invasion et de triomphe, de pénétrer dans les terres russes", souligne l’expert algérien.Le 14 septembre 1812, l’Empereur est entré dans la capitale russe, mais a dû la quitter en novembre à l’arrivée de l’hiver faute d’approvisionnements suffisants. L’occupation de Moscou a anéanti la quasi-totalité de l’armée impériale, ce qui a finalement amené à la défaite de Napoléon.Objectifs du retraitC’est la "volonté russe de pouvoir protéger les populations" des régions russophones de l’Ukraine qui a déclenché l’opération spéciale russe en février, rappelle l’expert.D’après le ministère russe, le retrait de Kherson, annoncé par le général Sergueï Sourovikine, s'est déroulé sans pertes parmi les militaires.

