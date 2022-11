https://fr.sputniknews.africa/20221111/imperialisme-en-afrique-la-france-veut-maintenir-son-pre-carre-selon-un-expert-1056787890.html

Impérialisme en Afrique: la France veut maintenir son "pré carré", selon un expert

Impérialisme en Afrique: la France veut maintenir son "pré carré", selon un expert

La France se sent rejetée en Afrique et veut faire porter le chapeau à l’"impérialisme" chinois, russe voire turc, affirment à Sputnik des experts algériens et... 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11T16:26+0100

2022-11-11T16:26+0100

2022-11-11T16:26+0100

international

impérialisme

colonisation

néo-colonialisme

emmanuel macron

jeunesse

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1052062794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd624fbc0d79d490a17391b0db305207.jpg

Les récents propos d’Emmanuel Macron sur les visées impérialistes de la Russie et de la Chine en Afrique signent l’échec de la France sur le continent. Contesté partout, Paris cherche à faire porter la responsabilité de ses échecs sur d’autres puissances, explique ainsi à Sputnik Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne.Un point de vue partagé par Daouda Kinda, expert malien en sécurité internationale, qui ajoute que la France fait une "erreur de jugement" en fustigeant le supposé "impérialisme" d’autres pays en Afrique. Paris tente, en effet, de sauver sa position hégémonique en s’adressant aux francophiles d’Afrique, oubliant que le continent a bien changé depuis la décolonisation.Le spécialiste ajoute qu’il est naturel que de nouveau "modèles de coopération" apparaissent, avec la Russie, l’Inde ou la Chine, après les échecs français en Afrique. De nouveaux partenariats que Paris voit, cependant, comme une "menace ouverte pour les intérêts français".Macron et le couplet impérialisteEmmanuel Macron a suscité plusieurs levers de boucliers ces derniers mois, en accusant la Russie, la Chine ou la Turquie d’avancer leurs pions en Afrique. Le Président français avait ainsi dénoncé l’"agenda d’influence, néocolonial et impérialiste" de ces puissances, fin août. Il leur avait reproché de manipuler l’opinion publique africaine, pour désigner la France comme l’"ennemie".Le chef d’État avait récidivé récemment, en accusant certains pays, dont la Russie, d’orchestrer des campagnes de désinformation, via des "utilisateurs et des militants des médias sociaux". Des propos qui lui avait valu les remontrances d’Ankara.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, impérialisme, colonisation, néo-colonialisme, emmanuel macron, jeunesse, afrique