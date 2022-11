https://fr.sputniknews.africa/20221110/la-tactique-militaire-sur-kherson-constitue-une-sorte-de-victoire-pour-larmee-russe--1056772489.html

"La tactique militaire sur Kherson constitue une sorte de victoire pour l'armée russe"

"La tactique militaire sur Kherson constitue une sorte de victoire pour l'armée russe"

Pour un politologue iranien, la décision du commandement militaire russe de retirer ses troupes de la rive droite du Dniepr est "une manœuvre préventive visant... 10.11.2022, Sputnik Afrique

Alors que le général Sergueï Sourovikine, commandant des forces russes en Ukraine, a annoncé le 9 novembre que l’armée russe quittait la ville de Kherson, Ruhollah Modabber, politologue iranien, a expliqué cette décision par la volonté de l’armée russe d’agir "à des fins humanitaires, en donnant la priorité à la prévention des lourdes pertes civiles, en sauvant le plus de vies possible, y compris celles des militaires".En outre, le politologue a tenu à souligner que la Russie pouvait et pourrait frapper "de toutes ses forces", mais elle a opté pour une approche "modérée" et une tactique "différente de celle de l’Otan", soit minimiser les pertes.Une "défaite" de l’OccidentDe plus, pour lui, cette action de l’armée russe peut aussi, dans une certaine mesure, être considérée comme une "défaite de l’Occident" qui "n’épargne jamais les civils ni les militaires".

