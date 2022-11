https://fr.sputniknews.africa/20221109/le-retrait-de-kherson-vise-a-sauver-les-vies-de-milliers-de-soldats-1056771105.html

Le retrait de Kherson "vise à sauver les vies de milliers de soldats"

Le retrait de Kherson "vise à sauver les vies de milliers de soldats"

Pour l'analyste militaire US Scott Ritter, le retrait russe de la rive droite du Dniepr est un geste "adéquate" face à la situation qui s'est créée dans la... 09.11.2022, Sputnik Afrique

La décision du commandement militaire russe de retirer ses troupes de la rive droite du Dniepr "vise à sauver les vies de milliers de soldats au lieu de garder le contrôle d'un territoire qui n'a pas de valeur stratégique particulière", estime l'analyste militaire américain Scott Ritter.En référence aux récentes déclarations du chef de l'opération militaire russe en Ukraine Sergueï Sourovikine, M.Ritter a jugé que l'Ukraine "n’était pas en mesure de poursuivre les combats dans lesquels elle subit 8 fois plus de pertes que la Russie".D'après lui, le retrait russe de Kherson "doit montrer aux mères, aux épouses et aux filles russes que l'État prend très au sérieux la vie de leurs proches, la vie des hommes envoyés aux combats, et ne va pas les sacrifier sans raison ".

