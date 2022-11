https://fr.sputniknews.africa/20221110/la-russie-promet-son-aide-au-liban-dans-le-domaine-socio-economique-1056781652.html

La Russie promet son aide au Liban dans le domaine socio-économique

Moscou a assuré son intention de soutenir Beyrouth. En effet, des tensions politiques et sociales existent au Liban, s’ajoutant à la profonde crise financière... 10.11.2022, Sputnik Afrique

Réaffirmant son soutien à la souveraineté du Liban, la Russie entend lui accorder son aide, a annoncé ce jeudi 10 novembre Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et les pays africains, à l’issue d’une rencontre avec Shauki Bou Nassar, ambassadeur du Liban à Moscou.Instabilité politique au LibanLe Liban est plongé dans une profonde crise politique et économique depuis 2015. Cette instabilité a été aggravée par la pandémie de Covid-19 et l’explosion meurtrière au port de Beyrouth en 2020.En août, le ministre libanais de l’Information a estimé que c’était la plus grande crise économique qu’ait jamais connu le pays. Début septembre, Téhéran a également proposé à Beyrouth des livraisons gratuites de carburant.Le poste de Président étant vacant suite à la démission de l’ex-Président Michel Aoun, le pays est dirigé par le Premier Ministre, Najib Mikati, depuis fin octobre. Cela fait suite à l’échec du parlement d’en élire un nouveau.Ce n’est pas la première fois que le Liban se retrouve dans une telle situation avec l’absence d’un dirigeant de mai 2014 à octobre 2016, lorsque le Président n’a pu être élu qu’après plus de 45 sessions parlementaires.

