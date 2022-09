https://fr.sputniknews.africa/20220909/cereales-et-carburant-le-liban-attend-des-cargos-humanitaires-russes-1056127715.html

Céréales et carburant: le Liban attend des cargos humanitaires russes

Céréales et carburant: le Liban attend des cargos humanitaires russes

Économiquement exsangue, le Liban pourrait bientôt recevoir de l’aide de la part de la Russie, notamment des céréales et du carburant, a indiqué à Sputnik... 09.09.2022, Sputnik Afrique

La Russie pourrait offrir du carburant et des céréales au Liban touché par de fortes pénuries, a déclaré l’ambassadeur libanais à Moscou dans une interview accordée à Sputnik.Il a rappelé que cela avait été récemment discuté entre son pays et le chef-adjoint de la diplomatie russe, Mikhaïl Bogdanov. Plus tard, il a fait part de l’accord officiel. Il ne reste plus que l’approbation du Président russe, a expliqué l’ambassadeur.Dans l’attente de nouveaux créditsEn proie à une crise économique sans précédent, le Liban n’obtient pas un nouveau crédit de la part du Fonds monétaire international (FMI), détaille le diplomate.Depuis 2015, le Liban est plongé dans une profonde crise politique et économique, aggravée par la pandémie et l’explosion meurtrière au port de Beyrouth en 2020. En août, le ministre libanais de l’Information a estimé que c’était la plus grande crise économique qu’ait jamais connu le pays. Début septembre, Téhéran a également proposé à Beyrouth des livraisons gratuites de carburant, ajoute Reuters.

