"Zelensky doit cesser ses caprices et négocier", lance le leader des Patriotes français

Florian Philippot, chef de file du parti français Les Patriotes (LP), a de nouveau exhorté le Président ukrainien Volodymyr Zelensky à négocier avec la Russie. 08.11.2022, Sputnik Afrique

Le dirigeant ukrainien "doit cesser ses caprices et négocier", a lancé ce mardi 8 novembre le chef de file des Patriotes (LP) Florian Philippot.La veille, M.Philippot a estimé que les Américains avaient l'intention de se débarrasser de Zelensky dès qu'il n'auraient plus besoin de ses services en tant que marionnette, "comme toujours".Précédemment, le Washington Post avait rapporté que l'administration US demandait en privé aux autorités ukrainiennes de signaler leur ouverture à négocier avec la Russie et de renoncer au principe de ne pas le faire tant que Vladimir Poutine restera au pouvoir.

