https://fr.sputniknews.africa/20221107/les-usa-se-debarrasseront-de-zelensky-quand-ils-nauront-plus-besoin-de-lui-1056750855.html

Les USA "se débarrasseront" de Zelensky quand "ils n’auront plus besoin" de lui

Les USA "se débarrasseront" de Zelensky quand "ils n’auront plus besoin" de lui

En réaction aux informations du Washington Post selon lesquelles l'administration US demande en privé à Kiev de se montrer ouvert au dialogue avec Moscou, le... 07.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-07T21:04+0100

2022-11-07T21:04+0100

2022-11-07T21:04+0100

donbass. opération russe

florian philippot

france

volodymyr zelensky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1056443474_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_890029e8eaabc43c9b95ab2e3bd954c9.jpg

Les Américains ont l'intention de se débarrasser de Zelensky dès qu'il n'aura plus besoin de ses services en tant que marionnette, insiste le président des Patriotes Florian Philippot.Fatigue de l’UkrainePrécédemment, le Washington Post avait rapporté que l'administration US demandait en privé aux autorités ukrainiennes de signaler leur ouverture à négocier avec la Russie et de renoncer au principe de ne pas le faire tant que Vladimir Poutine restera au pouvoir.Selon les informations du quotidien, cette initiative vise à obtenir plus de soutien pour Kiev de la part d’autres pays préoccupés par la prolongation des hostilités.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

florian philippot, france, volodymyr zelensky