Kinshasa augmente son budget défense de 300% pour 2023

Intervenant vendredi 4 novembre lors d’une réunion du conseil des ministres, le Premier ministre de la République démocratique du Congo Sama Lukonde a réitéré le soutien du gouvernement au Président Félix Tshisekedi au lendemain de son message à la Nation appelant les Congolais à se mobiliser contre "l’agression rwandaise via le M23".Pour soutenir les efforts du Président afin de rétablir la paix, le Premier ministre a annoncé une hausse du budget défense pour 2023.Selon le compte-rendu du conseil des ministres présenté par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, M.Lukonde "a renouvelé l’engagement du gouvernement de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité toutes les ressources nécessaires en vue de l’accomplissement de leur noble mission".En présentant le projet de budget pour l’année 2023 devant l’Assemblée nationale la semaine dernière, Sama Kukonde avait annoncé une hausse de près de 32% par rapport à l’année en cours, jusqu’à 14,6 milliards de dollars.Renforcement de l’armée et de l’industrie militaireIl a indiqué que l’allocation de fonds dans le secteur de la défense et de la sécurité à hauteur de 10,4% avait pour but une montée en puissance des forces armées et la redynamisation de l’industrie militaire.Le budget prévoit l’acquisition d’armes et de munitions de guerre, de moyens logistiques, une réhabilitation des infrastructures militaires, la formation et un recrutement.Un poste budgétaire prévoit le renforcement de l’armée de l’air. Pour son armement, la RDC s’approvisionne notamment en Russie.Accusations réciproquesLes relations sont très tendues entre le Rwanda et la RDC depuis la résurgence du M23 (Mouvement du 23 mars), une ancienne rébellion tutsie vaincue en 2013 qui a repris les armes fin 2021. Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir activement cette rébellion, a expulsé l'ambassadeur du Rwanda.Le Rwanda dément et accuse en retour la RDC - qui nie elle aussi - de collusion avec les FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), un mouvement de rebelles hutus rwandais, dont certains sont impliqués dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda.

