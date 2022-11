https://fr.sputniknews.africa/20221107/une-synagogue-inauguree-dans-une-universite-marocaine-une-premiere-dans-le-monde-arabe-1056746686.html

Une synagogue inaugurée dans une université marocaine, une première dans le monde arabe

Une synagogue inaugurée dans une université marocaine, une première dans le monde arabe

Dans le cadre de la reprise des relations avec l'État juif, une université marocaine a inauguré la première synagogue à l'intérieur d'un campus dans le monde... 07.11.2022, Sputnik Afrique

Après avoir ouvert le premier musée du monde arabe et d'Afrique du Nord consacré à la culture juive, le Maroc s’offre une nouvelle première liée à Israël. Le royaume chérifien est en effet devenu le premier pays à majorité musulmane à autoriser l’aménagement d’une synagogue au sein d'un établissement scolaire. Il s'agit de l’université polytechnique Mohammed VI (UM6P). Le lieu de culte, ouvert la semaine dernière, a été nommé Beit Allah ("Maison de Dieu").L'initiative en revient à l’association Mimouna, une ONG d’origine musulmane qui vise à promouvoir et à préserver la culture juive au et au Moyen-Orient, précise le Times of Israel.La synagogue a été construite à côté de la nouvelle mosquée du campus, les deux structures partageant un mur comme symbole d'unité religieuse.Une riche histoireLa synagogue a été inaugurée dans le sillage des accords d'Abraham qui ont permis à Israël et au Maroc de rétablir leurs relations diplomatiques en décembre 2020. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment d'Elie Abadie, le grand rabbin du Conseil juif des Émirats arabes unis, et de Magda Haroun, présidente de la communauté juive égyptienne.Selon les ONG citées par le média Atalayar, il ne reste pas plus de 2.500 Juifs résidents au Maroc. Leur nombre a beaucoup diminué après la création de l'État d'Israël en 1947. À l'époque, le royaume abritait la plus grande population juive d'Afrique du Nord, laquelle s'est par la suite répartie entre le Canada, Israël et la France.

