La RDC exige le retrait des zones occupées par les rebelles du M23

Depuis la reprise des hostilités il y a quelques semaines, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la totalité du territoire de Rutshuru et de la cité de Kiwanja, au nord de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.Pour sa part, le porte-parole de l'armée Sylvain Ekenge a indiqué que l'armée régulière se préparait pour récupérer les zones sous occupation de ces rebelles dans les jours à venir, en collaboration avec les forces régionales kényanes qui ont entamé leur déploiement dans la ville de Goma depuis vendredi, dans le cadre d'un mandat des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE).Le M23 ("Mouvement du 23 mars") est une ancienne rébellion tutsi qui a repris les armes fin 2021, en reprochant à Kinshasa de n'avoir pas respecté des accords sur la réinsertion de ses combattants.La RDC accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion, ce que Kigali dément systématiquement.Après des mois de tension entre les deux pays voisins, l'ambassadeur du Rwanda Vincent Karega a été expulsé par la RDC, qui a aussi annoncé lundi dernier le "rappel en consultation" de son chargé d'affaires à Kigali.Kinshasa avait annoncé l'expulsion de l'ambassadeur samedi, après la prise par les rebelles du M23 des villes de Kiwanja et Rutshuru-centre, situées sur la route nationale 2, axe stratégique desservant Goma. En juin, le mouvement rebelle s'était emparé de la cité de Bunagana, à la frontière ougandaise.

