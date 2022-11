https://fr.sputniknews.africa/20221108/ankara-et-moscou-commencent-et-vont-intensifier-les-paiements-en-monnaies-nationales-1056756927.html

Ankara et Moscou commencent et vont intensifier les paiements en monnaies nationales

La Turquie et la Russie sont parvenues à un consensus sur les transactions libellées en monnaies nationales, notamment dans le domaine énergétique, selon le... 08.11.2022, Sputnik Afrique

Après être parvenues à un consensus, la Turquie et la Russie ont déjà entamé les paiements en monnaies nationales, et ils seront plus intenses dans les mois à venir, a annoncé le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles Fatih Donmez.Le ministre a confirmé que les paiements en roubles ont déjà commencé et qu’ils seront un peu plus intenses dans les mois à venir.25% des livraisons de gaz payés en roublesAprès s’être entretenu avec Recep Tayyip Erdogan le 16 septembre en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, Vladimir Poutine a déclaré que tous deux étaient tombés d’accord pour qu’Ankara paie en roubles 25% des livraisons de gaz russe.Quelques jours plus tard, Fatih Donmez a fait savoir que l’accord sur le paiement des 25% de livraisons russes en roubles entrerait en vigueur dans un proche avenir.Le 6 octobre, le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak a annoncé que la Russie et la Turquie avaient procédé au règlement en roubles d’une part des livraisons de gaz russe.

