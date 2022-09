https://fr.sputniknews.africa/20220907/poutine-la-confiance-dans-le-dollar-a-ete-perdue-1056105713.html

Poutine: "La confiance dans le dollar a été perdue"

Face à "l'agression technologique, financière et économique de l'Occident", le Président russe a dit se réjouir de "l'éloignement petit à petit" de l'économie... 07.09.2022, Sputnik Afrique

Se prononçant lors du Forum économique oriental à Vladivostok, Vladimir Poutine a critiqué le dollar, l'euro et la livre sterling en tant que monnaies de paiements. Selon lui, il s’agit de devises "pas fiables et compromises".Il a rappelé que "même les alliés des États-Unis réduisent progressivement leurs avoirs en dollars". "Cela ressort des statistiques. Le volume des règlements en dollars ainsi que l'épargne diminuent progressivement", a rappelé le chef de l'État russe.Face à "l'agression technologique, financière et économique de l'Occident", le Président russe a dit se réjouir de "l'éloignement petit à petit" de l'économie russe de ces devises vers notamment le yuan chinois. Le 6 septembre, le géant gazier russe Gazprom avait ainsi annoncé que la Chine paierait dorénavant ses contrats en roubles et en yuans.

