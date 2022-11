https://fr.sputniknews.africa/20221106/les-retraites-francais-choisissent-ce-pays-africain-pour-y-passer-lhiver-1056738024.html

Les retraités français choisissent ce pays africain pour y passer l’hiver

Séduits par ses plages paradisiaques et ses prix attractifs, des retraités français optent pour le Maroc afin d’y passer l’hiver, alors que les prix de... 06.11.2022, Sputnik Afrique

Dans le contexte de la crise énergétique qui affecte les pays européens, dont l’Hexagone, une proportion importante de Français à la retraite décident de se rendre au Maroc pour la période hivernale.Ils sont surtout attirés par son climat agréable, les belles plages ainsi que les prix attractifs, relate Euronews.L'économie sur les fruits et légumesUn autre exemple est celui de Marie-Claude, originaire de Clermont-Ferrand. Elle a acheté un mobile home de 80 mètres carrés tout équipé qui lui a coûté 60.000 euros.Selon la retraitée, elle va économiser 170 euros par mois en chauffage et frais liés à sa maison. Mais l'économie sur les denrées alimentaires est aussi un atout à ne pas ignorer. Ainsi, les clémentines et les tomates sont à 50 centimes d'euros et les courgettes à 80 centimes d'euros le kilo.Le seul inconvénient est que le prix de l'essence a considérablement augmenté ces derniers temps au Maroc, atteignant plus d'un euro et demi le litre.

