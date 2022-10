https://fr.sputniknews.africa/20221023/crise-energetique-lechec-est-garanti-pour-lunion-europeenne--1056600356.html

Crise énergétique: "l’échec est garanti" pour l’Union européenne

Crise énergétique: "l’échec est garanti" pour l’Union européenne

Une flambée des prix du gaz, une "perturbation de la production" des entreprises européennes: l’Europe fait actuellement face à "une crise profonde", selon... 23.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-23T16:39+0200

2022-10-23T16:39+0200

2022-10-23T16:39+0200

gaz

union européenne (ue)

europe

grèce

solidarité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1055840677_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_bc1fca9dd296dcdf64f5fec74f0c7558.jpg

L’ancien ministre grec des Finances Yánis Varoufákis a déploré auprès de la chaîne allemande N-TV "une crise profonde" que l’Union européenne est en train de traverser, mais dont les conséquences ne seront pleinement évidentes que dans le futur.Si, cet été, les réservoirs de stockage de gaz ont été remplis, on observera "des coûts nettement plus élevés" l’année prochaine, a-t-il d’ailleurs expliqué.En outre, face à une "perturbation de la production", des usines seront très bientôt contraintes de "chercher de nouveaux emplacements aux États-Unis ou dans d'autres pays", a estimé M.Varoufákis.Quid de solidarité ?Le député du parlement grec a en outre abordé pour N-TV la question de solidarité européenne. Pour lui, "il n'y a pas d’Union européenne du tout", ça n’existe que "comme nom".Auparavant, le manque de solidarité en Union européenne a été dénoncée par le porte-parole de l’Alternative pour l’Allemagne. Selon lui, "les partenariats européens deviennent de plus en plus tendus".Dans le même temps, l’Arabie saoudite, le Canada ou la Norvège, avec qui l’Allemagne envisage des contrats gaziers, ont eux-mêmes besoin de gaz. À cet égard, il faudra observer pendant les prochains mois si l’Allemagne aura assez du gaz.

europe

grèce

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

gaz, union européenne (ue), europe, grèce, solidarité