https://fr.sputniknews.africa/20221021/gaz-russe-la-soi-disant-solidarite-en-europe-se-detruit-1056582409.html

Gaz russe: "la soi-disant solidarité en Europe se détruit"

Gaz russe: "la soi-disant solidarité en Europe se détruit"

Au lieu de devenir le hub gazier de l’Europe, l’Allemagne sera obligée d’acheter du gaz russe à d’autres pays, notamment à la Turquie, estime le député du... 21.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-21T12:04+0200

2022-10-21T12:04+0200

2022-10-21T12:13+0200

europe

gaz

norvège

turquie

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104269/12/1042691251_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_3be0b74e924df2c33087529db9361401.jpg

Alors qu’Ankara et Moscou se sont accordés sur la création d’un hub gazier en Turquie qui pourrait acheminer le gaz russe en Europe, le député du Bundestag Tino Chrupalla déplore cela au micro de Sputnik."La soi-disant solidarité en Europe se détruit"Selon le porte-parole de l’Alternative pour l’Allemagne, cette situation résulte de la mauvaise politique du gouvernement allemand. Avec cela, "les partenariats européens deviennent de plus en plus tendus".Dans le même temps, l’Arabie saoudite, le Canada ou la Norvège, avec qui l’Allemagne envisage des contrats gaziers, ont eux-mêmes besoin de gaz.Les prochains mois montreront quelle sera la situation avec les livraisons en Allemagne, et si le pays en aura assez.

europe

norvège

turquie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

europe, gaz, norvège, turquie, russie