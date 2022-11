https://fr.sputniknews.africa/20221105/des-ex-diplomates-us-reviennent-sur-la-plus-vive-des-lignes-rouges-pour-la-russie-1056730122.html

Des ex-diplomates US reviennent sur "la plus vive des lignes rouges" pour la Russie

La Russie ne tolérera pas l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan car cela menace fortement ses frontières qu’elle défend depuis des siècles, estiment des... 05.11.2022, Sputnik Afrique

Des anciens diplomates américains sont revenus sur les causes de l’inadmissibilité de l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan pour la Russie.La défense de ses frontières constitue un défi depuis plusieurs siècles pour ce pays confronté à de nombreuses tentatives d’offensives et de changements territoriaux, estiment les auteurs dans un article de Newsweek.À ce sujet, des propos de 1997 d’un expert soviétique prééminent de l'Amérique, George Kennan, ont été cités:Entre-temps, 13 ex-pays soviétiques ont déjà rejoint l’Alliance transatlantique depuis le démantèlement de l’URSS. Une telle possibilité pour l’Ukraine fait toujours débat. Pour la Russie, l’absence de garanties de sa non-adhésion est devenue l’une des lignes rouges ayant conduit au conflit militaire.Une dernière limiteMais "l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan est la plus vive de toutes les lignes rouges pour l'élite russe, pas seulement pour le Président russe Vladimir Poutine", estimait en 2008 l’ambassadeur américain en Russie, William Burns, dans une note à la secrétaire d'État Condoleezza Rice, lorsque la Crimée faisait encore partie de l’Ukraine.En effet, Sébastopol a continué d’abriter des unités et des bases militaires russes même quand la péninsule faisait partie de l’Ukraine. Par conséquent l’idée que cette ville puisse devenir une base navale de l'Otan a toujours été aussi inacceptable pour Moscou que le placement de missiles soviétiques à Cuba l'avait été pour Washington, suggèrent les auteurs.Demande de rejoindre l’AllianceAprès le rattachement de quatre régions à la Russie fin septembre, les Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk, les régions de Kherson et de Zaporojié, Volodymyr Zelensky a déposé une demande d’adhésion accélérée à l’Otan. En réaction, l’Alliance a noté que cette décision devait être prise à l’unanimité des 30 membres.

