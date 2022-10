https://fr.sputniknews.africa/20221006/moscou-accuse-zelensky-de-chercher-a-declencher-une-guerre-mondiale-1056422378.html

Moscou accuse Zelensky de chercher à déclencher une guerre mondiale après son appel à l'Otan

Après que le Président ukrainien a appelé l'Alliance atlantique à porter des frappes préventives sur le territoire russe, le porte-parole du Kremlin l'a accusé de chercher à provoquer la troisième guerre mondiale "avec d'horribles conséquences".Selon lui, ces propos "ne peuvent pas rester sans réponse" de la part de la communauté internationale. M.Peskov a souligné que Londres et Washington "portaient la responsabilité" des paroles et actes du Président ukrainien qu'ils "promettent de défendre jusqu'à la fin".Appels de ZelenskyIntervenant plus tôt dans la journée en visioconférence dans le Lowy Institute en Australie, M.Zelensky a appelé l'Otan à réaliser des frappes préventives contre la Russie sans attendre le recours aux armes nucléaires de la part de cette dernière.Le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a réagi à ces propos à sa manière, estimant que le dirigeant ukrainien mérite "une trépanation préventive".

