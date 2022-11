"Virons ce fils de p*** de Lula": enquête contre la légende de F1 après ses propos menaçants

https://fr.sputniknews.africa/20221104/virons-ce-fils-de-p-de-lula-enquete-contre-la-legende-de-f1-apres-ses-propos-menacants-1056722303.html

L’ancien pilote de Formule 1 Nelson Piquet, fervent soutien du Président brésilien sortant Jair Bolsonaro, se présentera devant les policiers après avoir lancé... 04.11.2022, Sputnik Afrique

La justice brésilienne a ouvert le 3 novembre une enquête à l’encontre de Nelson Piquet, triple champion de Formule 1, qui avait été filmé en train de souhaiter la mort du Président élu Luiz Inacio Lula da Silva, selon Associated Press. L’ancien sportif doit se présenter devant la police fédérale."Virons ce fils de p*te de Lula", "Lula là-bas, dans le cimetière", lance l’ex-sportif de 70 ans dans une vidéo qui circule largement sur les réseaux sociaux.Il a été le chauffeur personnel de Jair Bolsonaro et était souvent présent lors de ses sorties officielles. "Je suis Bolsonaro à mort", avait-il déclaré dans une interview à une chaîne télévisée en 2021.Le 30 octobre "Lula" a de justesse remporté le second tour de la présidentielle contre Jair Bolsonaro, avec 50,9% contre 49,1% des voix.Depuis, des milliers de soutiens du Président sortant ont manifesté devant des casernes et autres lieux de commandement militaire dans une douzaine de villes brésiliennes.

