https://fr.sputniknews.africa/20221031/elu-president-du-bresil-lula-promet-la-paix-et-lunion---videos-1056679907.html

Élu président du Brésil, Lula promet "la paix et l'union" - vidéos

Élu président du Brésil, Lula promet "la paix et l'union" - vidéos

Le leader du parti des travailleurs (gauche), Luiz Inacio Lula Da Silva, élu dimanche président du Brésil, a promis de "rétablir la paix face aux divergences"... 31.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-31T06:36+0100

2022-10-31T06:36+0100

2022-10-31T06:38+0100

luiz inacio lula da silva

brésil

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1056380618_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_32ed7bee9a1e3f8318c5de2ba5ba2556.jpg

Dans son discours de victoire à Sao Paulo dimanche soir, Lula a affirmé qu’"à partir du 1er janvier 2023 (date de son investiture), je gouvernerai pour 215 millions de Brésiliens, et pas seulement pour ceux qui ont voté pour moi. Il n'y a pas deux Brésils, nous sommes un seul pays, un seul peuple, une grande nation".La victoire de Lula a été confirmée par le Tribunal supérieur électoral (TSE) dès le dépouillement de 98% des bulletins de vote. Il détenait à ce moment 50,83% des suffrages valables et ne pouvait plus être rejoint par Jair Bolsonaro (PL), qui totalisait 49,17%.Et de poursuivre que "personne ne veut vivre dans un pays en état de guerre permanente", estimant que "la haine avait gagné le Brésil"."Il est temps de réunir à nouveau les familles, de reconstruire les liens d'amitié brisés par la criminalité et la haine", assurant que la lutte contre la faim et la pauvreté sera la priorité numéro 1 de son prochain gouvernement.Lula a également répété la promesse, déjà annoncée pendant la campagne, de reprendre Minha Casa, Minha Vida, un plan de financement du logement dans les zones urbaines pour les familles dont le revenu familial brut ne dépasse pas 1.300 dollars par mois. Sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, l'initiative a été remplacée par le programme Casa Verde Amarela, avec un format différent.Au plan politique, Lula, qui va devoir traiter avec un Parlement majoritairement de droite, a souligné qu’il aura besoin de "tous les partis politiques, ouvriers, hommes d'affaires, parlementaires, gouverneurs et maires de toutes les religions".Le président élu a également évoqué la thématique environnementale, assurant que la protection de l'Amazonie sera parmi les priorités de son gouvernement, qui se fixera des objectifs de zéro déforestation.

brésil

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

luiz inacio lula da silva, brésil, international