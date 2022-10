https://fr.sputniknews.africa/20221002/bolsonaro-danse-torse-nu-pour-troller-lacteur-de-hulk---video-1056377500.html

Bolsonaro danse torse nu pour troller l’acteur de Hulk - vidéo

Bolsonaro danse torse nu pour troller l’acteur de Hulk - vidéo

Jair Bolsonaro, en course pour sa réélection à la présidence du Brésil, a repris de volée l’acteur américain Mark Ruffalo. Le dirigeant est allé jusqu’à danser... 02.10.2022, Sputnik Afrique

À quelques heures du scrutin qui décidera ou non de sa réélection, le chef d’État brésilien, Jair Bolsonaro, a donné de sa personne pour convaincre ses détracteurs. Le dirigeant, opposé à l’ancien Président Lula, a ainsi répondu d’une drôle de manière à Mark Ruffalo, célèbre interprète du monstre Hulk dans les blockbusters américains.Ce dernier avait encouragé les électeurs à se rendre aux urnes. Sur Twitter, il avait assuré que si tel était le cas, son ami acteur Fabio Porchat lui apprendrait à danser sur le titre "Envolver" d’Anitta.Mais Jair Bolsonaro a finalement pris Mark Ruffalo au mot. Il s’est lui-même filmé en train de danser sur le tube de la chanteuse. Une vidéo postée sur son compte Twitter le montre ainsi esquissé quelques pas de danse, torse nu et cravate autour du cou.Un trollage en règle, puisqu’en plus de viser Mark Ruffalo, le Président brésilien a ainsi adressé un pique implicite à Anitta, soutien déclaré de Lula.Un scrutin tenduCe 2 octobre, les Brésiliens sont appelés à se rendre aux urnes pour élire leur nouveau chef d’État. Lula, aux commandes de 2003 à 2011 mais passé par la case prison depuis, est donné favori. Il devancerait Jair Bolsonaro de 14 points, à en croire un récent sondage de l’institut Datafolha.Le scrutin sous tension fait craindre des violences sur le terrain. Les candidats ont été obligés de terminer leur campagne sous haute escorte, souvent équipés de gilets pare-balle lors des rassemblements.

