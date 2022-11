https://fr.sputniknews.africa/20221102/une-penurie-de-pilotes-pour-les-avions-de-combat-f-35-constatee-au-royaume-uni-1056701577.html

Une pénurie de pilotes pour les avions de combat F-35 constatée au Royaume-Uni

Une pénurie de pilotes pour les avions de combat F-35 constatée au Royaume-Uni

Disposant d'une vingtaine d'avions de combat F-35, le Royaume-Uni manque de spécialistes capables de les piloter, a constaté la Défense britannique.

La Défense britannique accuse un manque de pilotes pour manœuvrer ses avions militaires de production américaine F-35.Le pays dispose d’un peu plus de 20 de ces aéronefs de nouvelle génération coûtant 100 millions de livres sterling, a noté le ministre Ben Wallace, cité par Sky News. Ainsi, le pays aurait moins de 20 pilotes capables de manier ces chasseurs.S'adressant à un comité de pairs, le ministre, qui est aussi ancien officier de la Royal Air Force, a décrit la situation comme étant "tout un défi", affirmant que le déficit de pilotes était également dû au fait que l'avion F-35 Lightning est nouveau.Il a aussi reconnu que la formation britannique au pilotage militaire était en proie à des retards, les pilotes attendant jusqu'à huit ans pour se qualifier au lieu du délai cible de deux à trois ans.Le pays avait initialement prévu d'acheter 138 avions F-35. Cependant, à l'heure actuelle, il n'a acquis que 27 appareils. Seuls 23 sont disponibles, car l’un d’entre eux est hors d’usage depuis qu’il s’est écrasé en mer au large de l'un des porte-avions de la Royal Navy en 2021. Trois autres se trouvent actuellement aux États-Unis.Soucis de longue dateEn août dernier, certains problèmes de formation des pilotes militaires au Royaume-Uni ont été révélés par Sky News, citant divers documents internes. Ils remontent à l’époque de la fin de la guerre froide (au tout début des années 1990), lorsque les autorités britanniques ont cherché à réduire les dépenses de défense.En plus de cela, le conflit russo-ukrainien y a ajouté une pression supplémentaire. En effet, la RAF est appelée à fournir des chasseurs et des équipages plus rapides pour patrouiller dans le ciel des alliés de l'Otan à l'est de l'Alliance.

