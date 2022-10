https://fr.sputniknews.africa/20221022/crashs-davions-militaires-f-35-fabriques-aux-etats-unis-a-travers-le-monde-1056592705.html

Crashs d’avions militaires F-35 fabriqués aux États-Unis à travers le monde

Le 20 octobre un crash d’avion militaire de production américaine a eu lieu aux États-Unis, pour des raisons inconnues. Il ne s’agit pas du premier incident... 22.10.2022, Sputnik Afrique

Ces dernières années, les États-Unis ont fait la promotion de leur F-35 comme l'avion de combat multirôle le plus avancé du 21e siècle. Il a été conçu pour l'attaque au sol et les missions de supériorité aérienne. Cependant, tout ne semble pas se dérouler sans heurts, des défaillances techniques et des crashs étant régulièrement signalés dans différents pays où ces jets ont été achetés. Le dernier crash a eu lieu aux États-Unis le 20 octobre. Les raisons n’ont pas été encore rendues publiques. L'infographie de Sputnik présente les incidents impliquant des avions de combat F-35 américains qui se sont produit à travers le monde.

