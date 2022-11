https://fr.sputniknews.africa/20221102/la-france-est-vomie-par-les-peuples-dafrique-affirme-la-militante-nathalie-yamb-1056702746.html

La France "est vomie par les peuples d'Afrique", affirme la militante Nathalie Yamb

La France doit abandonner sa conception "suprémaciste, coloniale et raciste" des pays africains, estime dans un entretien avec Sputnik l'activiste... 02.11.2022, Sputnik Afrique

Alors que la France vient d’interdire l'entrée et le séjour sur son territoire national à Nathalie Yamb, activiste panafricaniste née en Suisse et d’origine camerounaise, la concernée estime que cette décision reste "une preuve flagrante de l'hypocrisie, du mépris et du racisme de la France concernant l'Afrique française", avance-t-elle auprès de Sputnik.Les autorités françaises reprochent à la militante qui se réclame d’un panafricanisme catégorique d'encourager "le recours à la violence à l’encontre des symboles de la présence française en Afrique". L’interdiction d’entrée et de séjour a été prise en janvier 2022, mais rendue publique à la mi-octobre.Récemment, Maïkoul Zodi, activiste nigérien qui réclame le départ des soldats de Barkhane, a vu son visa français annulé. Nathalie Yamb fait l’écho de ce cas:Elle remarque que la Russie, qui l’avait invitée en 2019 au sommet Russie-Afrique, n’a "pas peur de nous laisser parler", par contre "si vous, vous avez peur de nous laisser parler, il ne faut pas vous plaindre", adresse-t-elle aux autorités françaises.Regard français sur l’AfriqueD’après la militante, dans son approche "colonial" et "raciste", l’État français "refuse de changer" et d’admettre que c’est désormais aux pays africains de choisir leurs lignes directrices."Or, dans l'esprit français, les territoires d'Afrique appartiennent à la France plus qu'ils n'appartiennent aux Africains. Mais c'est une conception que je qualifie de suprémaciste, de coloniale et de raciste. Et je le dis: de gré ou de force, ils vont devoir abandonner cette conception-là qu'ils ont de l'Afrique", insiste-t-elle.

