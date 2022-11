https://fr.sputniknews.africa/20221101/pour-nathalie-yamb-le-conflit-en-ukraine-met-a-jour-lhypocrisie-de-lordre-mondial-1056695596.html

Pour Nathalie Yamb, le conflit en Ukraine "met à jour l'hypocrisie" de l’ordre mondial

"Ce qui est bien avec ce conflit, c'est qu'il met à jour l'hypocrisie permanente sur laquelle s'était construite l'ordre mondial depuis trop longtemps", a estimé dans une interview à Sputnik l’activiste panafricaniste et camerounaise, Nathalie Yamb.Aujourd'hui, tous les mensonges sont dévoilés, "tous les deux poids, deux mesures sont affichés et dans tous les domaines", a affirmé Mme Yamb. Tel est le cas avec les céréales et les engrais, dont une petite partie a été livrée vers le continent africain, a-t-elle souligné.Écroulement des fakesSelon elle, le monde a la chance de pouvoir assister à l'écroulement des mensonges qui ont servi à "asseoir l'hégémonie occidentale sur le monde".En 2022, Nathalie Yamb s’est vue refusée l’entrée et le séjour sur le territoire français à cause de "diatribes récurrentes" visant la France et ses autorités, et dans lesquelles l’activiste "cautionne, voire encourage, le recours à la violence à l’encontre des symboles de la présence française en Afrique".Suspension de la participation à l’accordLe 29 octobre, la Russie a suspendu sa participation à l'accord sur les céréales après une attaque de drones commise la même journée contre plusieurs navires russes dans la baie de Sébastopol, en Crimée. Ces bâtiments assuraient la sécurité du couloir céréalier, selon Moscou.Le ministre russe de l’Agriculture, Dmitri Patrouchev, a annoncé que Moscou était prêt à envoyer, à titre gracieux, au cours des quatre prochains mois, jusqu'à 500.000 tonnes de céréales aux pays les plus pauvres.D'après le porte-parole du Kremlin, seule une petite partie des céréales livrées dans le cadre de l’accord du blé a été envoyée aux pays les plus démunis, le reste étant destiné à des États non pauvres situés en Europe.

