La première cargaison d'engrais russes sur le point de partir pour l'Afrique, selon l'Onu

Sur fond de préoccupation de l’Onu concernant le retrait de la Russie de l’accord céréalier, la dirigeante de l’agence onusienne pour le commerce et le... 01.11.2022, Sputnik Afrique

Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), estime que la première livraison d’engrais russes gratuits pourra être expédiée vers l’Afrique dès la première semaine du mois de novembre."Des actions concrètes apportent certains résultats, surtout concernant les engrais entreposés actuellement dans des ports et dans des entrepôts de ports européens. Ces engrais sont gratuitement livrés par Ouralkhim à des fins humanitaires en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine avec la participation immédiate du Programme alimentaire mondial. Nous attendons que la première cargaison d’engrais parte pour l’Afrique la première semaine de novembre", a-t-elle déclaré devant le Conseil de sécurité.Mme Grynspan a loué la réponse à la crise du coût de la vie livrée par l’accord sur l’exportation d’engrais et de fertilisants russes sur les marchés mondiaux signé le 22 juillet à Istanbul."En Amérique du Nord, les fertilisants représentent moins de 10% des coûts de production agricole, alors qu’ils dépassent les 50% pour les agriculteurs d’Afrique de l’Ouest", a-t-elle expliqué, prédisant que ces prix pourraient provoquer un déclin de 18 à 23% de l’usage des engrais en Afrique subsaharienne cette année, et l’arrêt de l’activité de nombreux petits exploitants des pays en développement.Préoccupation de l’OnuEntre-temps, le secrétaire général de l’Onu s’est dit "profondément préoccupé" par l’avenir de l’accord sur les céréales après que la Russie s’en est retirée suite à une attaque de drones contre ses navires dans la baie de Sébastopol en Crimée."Antonio Guterres s’engage à établir des contacts intenses pour tenter de persuader la Russie de renoncer à suspendre l'accord", a fait savoir son porte-parole Stéphane Dujarric.La Russie disposée à livrer des engrais gratuitementLa volonté de la Russie de livrer gratuitement des engrais aux pays en développement a été exprimée par Vladimir Poutine lors d’un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à la mi-septembre."Avant-hier j’ai également informé M.Guterres que 300.000 tonnes d’engrais russes étaient stockées dans des ports maritimes de l’Union européenne. Nous sommes prêts à les remettre gratuitement aux pays en développement", a annoncé le Président russe.Le ministre russe de l’Agriculture a fait savoir pour sa part que la Russie était prête à envoyer gratuitement jusqu’à 500.000 tonnes de céréales aux pays les plus pauvres au cours des quatre prochains mois, ainsi qu’à remplacer complètement le blé ukrainien sur le marché mondial.

