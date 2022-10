https://fr.sputniknews.africa/20221031/pourquoi-lafrique-ne-souffrira-pas-du-retrait-russe-de-laccord-cerealier-1056686687.html

Pourquoi l’Afrique ne souffrira pas du retrait russe de l’accord céréalier

Pourquoi l’Afrique ne souffrira pas du retrait russe de l’accord céréalier

Moscou a suspendu sa participation à l'accord sur les céréales après une attaque contre ses navires, dont certains impliqués dans la sécurité du corridor... 31.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-31T15:58+0100

2022-10-31T15:58+0100

2022-10-31T15:59+0100

afrique

afrique subsaharienne

céréales

blé

russie

accord

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104067/34/1040673433_0:406:4758:3082_1920x0_80_0_0_769fb7251cc777e455246a949bdbc05e.jpg

Sputnik répond à toutes les questions concernant l'accord sur les céréales que la Russie vient de quitter.À quoi servait cet accord?La quasi-totalité du blé, du maïs et de l'huile de tournesol de l'Ukraine était exportée par les ports de la mer Noire. Depuis le déclenchement du conflit, plusieurs ports dans cette zone ont été endommagés, certains ont été coupés par des zones de conflit et d’autres ont été bloqués par des mines.Quant aux céréales russes, les sanctions adoptées contre la Russie entravent l'exportation de produits agricoles et d'engrais.Conditions de l’accordLe 22 juillet 2022 à Istanbul, la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'Onu ont signé un ensemble de documents pour débloquer les exportations de céréales face à la flambée des prix alimentaires et les risques de famines dans le monde. Ils consistaient en:Pourquoi la Russie en est sortie?Les premiers facteurs déterminants ont commencé à s’afficher peu après le départ des premiers navires chargés de blé ukrainien.La Russie a décidé de se retirer de l'accord dès le 29 octobre. Selon une lettre de la diplomatie russe à l’Onu, le couloir utilisé pour les exportations de blé depuis l'Ukraine a été utilisé pour dissimuler l'attaque contre Sébastopol.La Russie accusée de faire peser un risque de famineLes États-Unis et les pays de l'UE se sont opposés à cette décision susceptible, selon eux, d'accentuer les risques de famine dans le monde. Certains médias occidentaux jouent la carte de la famine en Afrique: le New York Times indique que l'Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya et la Somalie seront particulièrement touchés.Selon l'Onu, sur 87 navires, 30 sont allés à l'UE, 57 ont livré du blé à d'autres pays, dont la Chine, l'Égypte, l'Inde, l'Iran et le Liban. 32 navires sur ces 57 avaient pour destination la Turquie.La Russie, à son tour, avant de revenir à une mise en œuvre des accords, attend une enquête approfondie sur l'attaque des navires russes.Pourquoi il ne faut pas tirer la sonnette d’alarme

afrique

afrique subsaharienne

russie

istanbul

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, céréales, blé, russie, accord, istanbul