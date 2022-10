https://fr.sputniknews.africa/20221030/le-chef-de-lonu-cherche-a-persuader-moscou-de-revenir-dans-laccord-sur-les-cereales-1056678046.html

Le chef de l'Onu veut persuader Moscou de revenir dans l’accord sur les céréales

Le secrétaire général des Nations unies multiplie "les contacts intenses" afin d’inciter la Russie à revenir sur sa décision de se retirer de l’accord... 30.10.2022, Sputnik Afrique

"Profondément préoccupé" par l'avenir de l'accord sur les céréales, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, fait des efforts pour régler la situation, a affirmé le porte-parole du secrétaire général de l’Onu Stéphane Dujarric.Selon le porte-parole, le but de ces contacts est non seulement de reprendre mais aussi de mettre pleinement en œuvre l'initiative. Laquelle vise à faciliter les exportations de denrées alimentaires et d'engrais en provenance d'Ukraine, ainsi qu'à lever les derniers obstacles aux exportations de produits et d'engrais russes.Moscou suspend sa participationLe 29 octobre, la Russie a déclaré qu’elle suspendait sa participation à l'accord sur les céréales. L’annonce a été faite après une attaque de drones contre plusieurs navires russes dans la baie de Sébastopol, en Crimée plus tôt dans la même journée.D’après Moscou, les bâtiments assuraient la sécurité du couloir céréalier.Conclu en juillet dernier, l’accord a permis l'exportation de plus de 9 millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens.

