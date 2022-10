https://fr.sputniknews.africa/20221030/accord-cerealier-suspendu-maria-zakharova-designe-les-responsables-1056675232.html

Accord céréalier suspendu: Maria Zakharova désigne les responsables

L'accord sur le blé a été ruiné par les autorités de Kiev sous la supervision des spécialistes britanniques en vue d’"ajouter le chantage alimentaire au... 30.10.2022, Sputnik Afrique

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a répondu au chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, qui avait accusé la Russie d'avoir bloqué les livraisons de céréales en se retirant de l’accord ad hoc.La diplomate a également indiqué que la Russie était disposée à livrer à titre gracieux ses céréales et ses engrais aux pays en développement.Moscou suspend sa participation à l’accordLe 29 octobre, la Russie a annoncé avoir suspendu sa participation à l'accord céréalier, après une attaque de drones visant ses navires dans la baie de Sébastopol, en Crimée. Selon Moscou, les bâtiments assuraient la sécurité du couloir céréalier. Conclu en juillet dernier, l’accord a permis l'exportation de plus de 9 millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens.Le ministre russe de l’Agriculture, Dmitri Patrouchev, a fait savoir plus tard dans la journée que la Russie était prête à envoyer gratuitement jusqu'à 500.000 tonnes de céréales aux pays les plus pauvres au cours des quatre prochains mois ainsi qu'à remplacer complètement le blé ukrainien sur le marché mondial.M.Patrouchev a affirmé que l'accord céréalier "n’a[vait] pas réussi non seulement à résoudre les problèmes des pays dans le besoin, mais, d’une certaine façon, les a[vait] exacerbés".

