Images "dégoûtantes et dégradantes": un couple de youtubeurs marocains écope de deux ans de prison

Poursuivis pour "outrage public à la pudeur", un couple de youtubeurs marocains a écopé de deux ans de prison. Plus tôt, la femme avait diffusé une vidéo... 29.10.2022, Sputnik Afrique

Le tribunal de première instance de Témara a condamné à deux ans de prison ferme la youtubeuse marocaine Fatiha âgée de 41 ans et son époux, rapportent les médias locaux.Le couple, célèbre pour ses vidéos de routine quotidienne, a été arrêté le 7 octobre dernier par la police judiciaire puis placé en garde à vue. Fatiha et son mari ont été poursuivis, entre autres, pour "outrage public à la pudeur" et "incitation à commettre des délits".Images "dégoûtantes et dégradantes"Quelques jours avant l’arrestation, la youtubeuse s’était filmée dans les toilettes en train de se soulager. La séquence a causé un fort mécontentement chez les internautes. Ces derniers ont donc fait un signalement au parquet, en qualifiant les images de "dégoûtantes et dégradantes".L’article 483 du Code pénal marocain qui prévient et punit les atteintes à la pudeur ou l’outrage aux bonnes mœurs. Cependant, ces derniers temps, il y a de vifs débats entre les partisans d’une idéologie progressiste et les conservateurs qui incitent à durcir les mesures réprimant les atteintes aux bonnes mœurs.

