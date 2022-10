https://fr.sputniknews.africa/20221008/afrique-du-sud-lex-president-zuma-termine-sa-peine-de-prison-1056434078.html

Afrique du Sud: l'ex-Président Zuma termine sa peine de prison

Afrique du Sud: l'ex-Président Zuma termine sa peine de prison

L'ancien Président sud-africain, Jacob Zuma, a officiellement terminé sa peine de 15 mois de prison qu'il avait écopée après avoir été reconnu coupable pour...

La Cour constitutionnelle a condamné M. Zuma, en juin 2021 à la prison ferme après avoir enfreint une décision l'obligeant à comparaître devant la Commission judiciaire d'enquête sur la corruption et la capture de l'État.Incarcéré le 8 juillet 2021 dans la prison Estcourt, dans l’Est du pays, l’ancien chef d’État a, cependant, quitté la prison le 6 août pour "être placé sous observation médicale à l'hôpital", avant de bénéficier en septembre de la même année d’une libération conditionnelle qui a suscité une vive polémique dans tout le pays.Le porte-parole du département, Singabakho Nqumalo, a déclaré que "tous les processus administratifs sont terminés et la date d'expiration de la peine (le 7 octobre 2022) marque la fin de sa peine dans le cadre des services correctionnels communautaires".L'emprisonnement de l'ancien président avait déclenché de violentes émeutes qui ont entraîné la mort de plus de 350 personnes et causé des pertes économiques évaluées à plusieurs milliards de dollars, notamment dans les provinces du KwaZulu-Natal et de Gauteng.M. Zuma doit encore répondre de seize chefs d'accusation de fraude, corruption et racket liés à l'achat, en 1999, de matériel militaire auprès de cinq sociétés d'armement européennes, alors qu'il était vice-président.Il est accusé d'avoir empoché plus de quatre millions de rands (soit 235.000 euros au taux actuel), notamment de la société Thales qui était l'une des attributaires du juteux contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros.Le géant français de la défense est également poursuivi pour corruption et blanchiment. M. Zuma, comme Thales, ont toujours nié ces accusations.

