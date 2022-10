https://fr.sputniknews.africa/20221024/la-russie-veut-voir-clair-dans-les-livraisons-du-ble-exporte-des-ports-ukrainiens-1056608985.html

La Russie veut voir clair dans les livraisons du blé exporté des ports ukrainiens

Les informations contradictoires sur les pays qui reçoivent le blé exporté des ports ukrainiens dans le cadre de l’accord céréalier ont poussé la Russie à... 24.10.2022, Sputnik Afrique

La Russie a demandé au secrétariat de l’Onu les statistiques sur les destinataires des céréales exportés des ports ukrainiens dans le cadre de l’accord céréaliers. En dépend "la remise à jour des actions visant sa réalisation", a déclaré Sergueï Lavrov aux journalistes.Il a noté que les informations sur cette question sont contradictoires. Les pays les plus pauvres dont la situation a vivement préoccupé le secrétaire général de l’Onu ne reçoivent pas plus de 7% du blé exporté, contre la moitié pour les États de l’Union européenne.Il a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’"une simple curiosité" car les actions à suivre dans le cadre de l’accord dépendaient des informations reçues.Moscou veut des garanties juridiques de ses propres exportationsLe ministre a ajouté que le deuxième volet de l’accord relatif aux livraisons des aliments et des entrais russes sur les marchés mondiaux n’était "pratiquement pas réalisé".Il a souligné que la Russie avait besoin de garanties juridiques, que des sanctions ne concerneraient pas les entreprises russes impliquées et de l’entrée libre des bateaux russes dans les ports européens et des bateaux étrangers dans les ports russes. Ces facteurs influent sur l’exportation libre du blé russe.Il a ajouté que les sanctions contre Rosselkhozbank, le principal établissement financier des fournisseurs russes de blé et d’engrais, étaient un des problèmes clés.Les conditions de la reconduction de l’accordLe 22 juillet, la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu ont signé à Istanbul deux documents. Le premier fait état de l’engagement de l’Onu quant à la levée des restrictions empêchant d’exporter les engrais et denrées alimentaires russes vers les marchés internationaux. Le deuxième prévoit les livraisons de céréales, de nourriture et d’engrais d’Ukraine par la mer Noire depuis trois ports ukrainiens.

