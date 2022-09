https://fr.sputniknews.africa/20220905/trois-nouveaux-navires-de-cereales-ukrainiennes-quittent-leurs-ports-1056081455.html

Trois nouveaux navires de céréales ukrainiennes quittent leurs ports

Le ministère turc de la Défense a annoncé ce lundi 5 septembre le départ de ports ukrainiens de trois nouveaux navires de céréales à destination de la Turquie... 05.09.2022, Sputnik Afrique

Les frets céréaliers continuent de partir d’Ukraine dans le cadre de l’accord scellé il y a plus d’un mois en Turquie.Selon le service Marine Traffic, le cargo My Meray transporte 30.000 tonnes de maïs depuis le port de Tchernomorsk vers l’Égypte. Le Golden Yara achemine 13.500 tonnes de blé depuis le port de Ioujny vers la ville turque de Mersin. Le Baron est parti d’Odessa à destination de la Turquie avec 5.750 tonnes de maïs à son bord.Départ autorisé par le Centre de coordinationLe départ des trois navires a été autorisé par le Centre de coordination conjointe (CCC) à Istanbul. Le transport de produits agricoles depuis l’Ukraine est réalisé par le couloir humanitaire contrôlé par les représentants du CCC.Ces derniers inspectent chaque navire avant leur entrée dans le Bosphore, tout comme les navires lèges en route vers l’Ukraine.L’accord sur les céréales ukrainiennes signé à Istanbul le 22 juillet prévoit les livraisons de céréales, de nourriture et d’engrais d’Ukraine par la mer Noire depuis trois ports ukrainiens.Environ 2 millions de tonnes de produits agricoles ont été exportées d’Ukraine depuis son entrée en vigueur le 1er août.La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna se rend cet après-midi en Turquie pour l'encourager à poursuivre son action "positive" sur le conflit en Ukraine et à "rester en cohérence avec les efforts des Nations unies".

