Erdogan dit ne pas avoir de problème de gaz contrairement à ses détracteurs

Grâce à sa politique étrangère équilibrée, la Turquie n’aura pas de problèmes d’approvisionnement en gaz russe pendant l’hiver prochain, a assuré Recep Tayyip... 23.10.2022, Sputnik Afrique

Intervenant samedi 22 octobre dans la province de Malatya (sud-est) le Président turc a évoqué les livraisons de gaz russe l’hiver prochain.Selon lui, le refus de mener le dialogue avec l’une des parties en conflit en Ukraine aurait placé son pays dans la même situation que les pays européens faisant actuellement face à la crise énergétique.Il a ajouté que la Turquie devenait "un important hub gazier dans lequel le monde fonde ses espoirs".Problème réglé en une semaineMercredi 19 octobre il a déclaré être parvenu à un accord avec Vladimir Poutine sur un hub gazier. Selon lui, l’Europe pourrait l’utiliser pour recevoir du gaz depuis la Russie.L’idée de créer un tel hub a été proposée le 12 octobre par le Président russe lors de la Semaine russe de l’Énergie à Moscou. Selon lui, cela pourrait compenser l’absence de livraison via les Nord Stream. En plus, cette décision serait économiquement raisonnable, d’autant plus que le niveau de sécurité serait beaucoup plus élevé.Le projet renferme un avantage supplémentaire pour la Turquie. Le prix du gaz livré à l’Europe sera supérieur à celui auquel la Turquie l’achètera à la Russie.

