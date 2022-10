https://fr.sputniknews.africa/20221014/hub-gazier-en-turquie-erdogan-passe-aux-actes-1056509780.html

Hub gazier en Turquie: Erdogan passe aux actes

Sur le chemin du retour d’Astana où il a participé à la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie, Recep Tayyip Erdogan a raconté aux journalistes quelles mesures avaient déjà été prises pour entamer la mise en œuvre de l’idée de son homologue russe sur un hub gazier en Turquie.De retour en Turquie, M.Erdogan a annoncé que le site pourrait être situé dans la partie européenne du pays: "La Thrace est l’endroit optimal pour ce centre de distribution".Le 12 octobre, Vladimir Poutine a proposé lors du forum énergétique de Moscou de créer un hub gazier en Turquie. Selon lui, cela pourrait compenser l’absence de livraison via les Nord Stream. Le Président russe a souligné que cette décision serait économiquement raisonnable, d’autant plus que le niveau de sécurité serait beaucoup plus élevé.S’affranchir de la dépendance des États-UnisL’idée du dirigeant russe a suscité de vives réactions en Turquie.Le journaliste et écrivain Ceyhun Bozkurt estime que la proposition russe témoigne d’une grande confiance envers la Turquie. Grâce notamment au couloir céréalier, à la non-adhésion aux sanctions antirusses, et grâce aux efforts de la Turquie en vue de parvenir à la paix entre la Russie et l’Ukraine.Le projet renferme un avantage supplémentaire pour la Turquie. Le prix du gaz livré à l’Europe sera supérieur à celui auquel la Turquie l’achètera à la Russie."Cela aura un impact sur l’opinion du peuple turc. Les relations turco-russes ont longtemps été sabotées. Le renforcement des rapports entre la Turquie et la Russie contribuera à l’état d’esprit positif envers cette dernière au sein de la société turque", estime le journaliste.Un pays digne de confianceHasan Turan, député du Parlement turc et membre du groupe d’amitié parlementaire turco-russe, voit dans la proposition de Vladimir Poutine un signe de confiance envers la Turquie.Bulent Turan, chef adjoint du groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement, au pouvoir en Turquie, estime que son pays pourrait jouer un rôle de poids face à la crise énergétique en Europe.

