L’ambassadeur russe au Congo: les Africains "croient que la Russie peut venir et faire un miracle"

Confrontés à un défi majeur dans le contexte sécuritaire, les habitants du Mali, du Burkina Faso et d’autres pays africains estiment que la Russie "peut venir... 21.10.2022, Sputnik Afrique

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision TéléCongo, l’ambassadeur de Russie à Brazzaville, Guéorgui Tchépik, a expliqué d’où provenaient les sentiments anti-occidentaux et pro-russes sur le continent africain.Pour lui, la perception négative des anciennes métropoles est liée au "passé colonial". "Il faut l’avouer, il faut vivre avec ça. Mais il y a aussi d’autres choses. Ce sont les réflexes néocoloniaux. L’Afrique est perçue comme une chasse gardée privée (…). Quand on écoute les médias occidentaux, il faut comprendre d’avance qu’il n’y a que mensonges si l’on parle de la Russie", affirme le diplomate.Une autre raison, c’est que "globalement l’Occident se comporte actuellement comme un tyran, et tout le monde n’aime pas les tyrans", a souligné le diplomate russe."Sur un pied d’égalité"Cette bonne perception est liée surtout à l’absence d’un passé colonial. "Je veux dire que les mains de mes ancêtres n’ont jamais été dans le sang des Africains", a déclaré le diplomate.D’après lui, les instructeurs russes du groupe Wagner "ont fait des miracles en Centrafrique". Donc, "beaucoup de gens ont eu l’impression que la Russie a un bâton magique, peut-être que c’est cela qui alimente les sentiments pro-russes au Mali et au Burkina Faso et peut-être dans d’autres pays. Ils veulent, ils croient que la Russie peut venir et faire un miracle", a fait valoir le diplomate.

