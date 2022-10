https://fr.sputniknews.africa/20221015/au-burkina-faso-des-drapeaux-russes-brandis-suite-a-la-designation-du-nouveau-president---images-1056526496.html

Au Burkina Faso, des drapeaux russes brandis suite à la désignation du nouveau Président - images



Sous le joug des attaques terroristes, le Burkina Faso a désigné son nouveau Président de transition. La coopération étroite avec la Russie étant attendue, des... 15.10.2022, Sputnik Afrique

Deux coups d’État ont bouleversé le Burkina Faso au cours de ces huit derniers mois. Le nouveau Président a finalement été nommé suite aux Assises nationales. Plus de 300 députés lui ont donné leur voix.C’est le capitaine Ibrahim Traoré qui fut élu. À l’issue des Assises nationales, il a signé, dans la nuit du 14 au 15 octobre, la Charte de la Transition. La période de transition durera 21 mois, pendant laquelle sera restaurée "l’intégrité du territoire nationale", alors que le Burkina Faso est depuis plus de cinq ans en proie à des attaques terroristes qui ont fait des centaines de morts.Vers un rapprochement avec Moscou?Ibrahim Traoré, 34 ans, a fixé comme priorités la lutte contre les djihadistes et le développement de Burkina.Son élection a été accueillie avec joie par des milliers de personnes au Burkina qui sont sorties dans les rues pour le soutenir.De nombreuses images de ces rassemblements les montrent en train de brandir des drapeaux russes, approuvant le cap du gouvernement du pays vers un rapprochement avec Moscou.

