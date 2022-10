https://fr.sputniknews.africa/20221019/macron-tourne-en-ridicule-par-la-television-en-azerbaidjan-1056565120.html

Macron tourné en ridicule par la télévision en Azerbaïdjan

Macron tourné en ridicule par la télévision en Azerbaïdjan

La chaîne azérie ITV n’a pas été tendre avec Emmanuel Macron, se moquant de lui au détour d’une chanson. Le Président français continue de subir les quolibets... 19.10.2022, Sputnik Afrique

Pas épargné en France, où il a perdu sa majorité à l’Assemblée et doit faire face à la grogne sociale, Emmanuel Macron est aussi malmené à l’international. Le Président français est notamment critiqué en Azerbaïdjan, comme le prouve une séquence diffusée par la chaîne de télévision publique ITV.On peut y voir le présentateur Aziz Aliyev pousser une chansonnette caustique contre le dirigeant français, accompagné d’un chœur d’enfant qui scande "E-MMAN-U-EL".La chanson reproche à Emmanuel Macron son soutien appuyé à Erevan, ainsi que sa relation avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Les paroles tournent notamment en ridicule les pas de danse entre les deux dirigeants lors du 17e sommet de la Francophonie, en 2018.Avalanche de critiquesLes diverses interventions d’Emmanuel Macron à propos du conflit entre Erevan et Bakou ont beaucoup fait parler. Fin septembre, le Président français avait ainsi rejeté toute la responsabilité du conflit sur l'Azerbaïdjan, l’accusant d’avoir "lancé une guerre terrible, avec beaucoup de morts, de scènes atroces", dans un entretien sur France 2.Des paroles immédiatement condamnées par le Président azérbaïdjanais Ilham Aliyev, qui avait déploré des "déclarations insultantes, inacceptables, mensongères et provocatrices", au Conseil des chefs d'État de la CEI d’Astana.Dans le même temps, Emmanuel Macron s’est attiré les foudres de la Russie en accusant Moscou de "s’immiscer dans le conflit" et de "manifestement jouer le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque". Vladimir Poutine avait fustigé des propos "incorrects" et "inacceptables", reprochant au Président français de ne pas comprendre le déroulement du conflit.

