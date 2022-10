https://fr.sputniknews.africa/20221018/en-direct-a-paris-une-manifestation-pour-la-hausse-des-salaires-1056548570.html

En direct: À Paris, une manifestation pour la hausse des salaires - vidéo

En direct: À Paris, une manifestation pour la hausse des salaires - vidéo

Une manifestation pour la hausse des salaires se déroule ce mardi 18 octobre à Paris, 48 heures après la "Marche contre la vie chère" des partis de gauche et... 18.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-18T14:24+0200

2022-10-18T14:24+0200

2022-10-18T15:23+0200

france

paris

manifestation

international

grève

salaire

cgt

force ouvrière (fo)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1056548423_98:0:1899:1013_1920x0_80_0_0_2bc554e4629c5f8c1ab4d026acbec8ec.png

Des salariés du public et du privé se sont mobilisés ce mardi 18 octobre dans la capitale française dans le cadre de la journée nationale de "mobilisation et grève" interprofessionnelle sur appel de la CGT et FO.Les manifestants réclament la hausse des salaires, le départ à la retraite à l'âge de 60 ans et la défense du droit au travail. Ils protestent en outre contre les réquisitions de grévistes de trois raffineries de TotalEnergies.De nombreux secteurs ont déposé des appels à la grève pour ce 18 octobre: énergie, transports publics et routiers, fonction publique, commerce et agroalimentaire, selon les médias. La grève nationale des salariés de la SNCF devrait perturber le trafic en France.La précédente journée de mobilisation interprofessionnelle, le 29 septembre, avait rassemblé 118.500 personnes dont 13.500 à Paris, selon la police (250.000 et 40.000 selon les organisateurs).

france

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Grève générale: en direct depuis Paris où des manifestants protestent contre les réquisitions de grévistes et exigent la hausse des salaires Grève générale: en direct depuis Paris où des manifestants protestent contre les réquisitions de grévistes et exigent la hausse des salaires 2022-10-18T14:24+0200 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, paris, manifestation, international, видео, grève, salaire, cgt, force ouvrière (fo)