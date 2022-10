En continu: De nouvelles frappes en Ukraine - images

Selon des médias locaux, des détonations ont été signalées dans la capitale ainsi qu’à Dniepropetrovsk et Kharkov.

Riposte russe

Au cours de la semaine dernière, les forces armées russes ont réalisé des frappes contre des installations militaires, de communication et énergétiques ukrainiennes. Les bombardements les plus massifs ont eu lieu les 10 et 11 octobre.