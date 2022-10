https://fr.sputniknews.africa/20221018/trois-radars-et-des-s-300-elimines-en-ukraine-bilan-des-dernieres-24h-de-larmee-russe-1056547815.html

Trois radars et un S-300 éliminés en Ukraine: bilan des dernières 24h de l’armée russe

Trois radars et un S-300 éliminés en Ukraine: bilan des dernières 24h de l’armée russe

Les forces armées russes ont détruit en Ukraine trois radars américains et un S-300, ainsi qu'une infrastructure assurant les télécommunications du... 18.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-18T12:51+0200

2022-10-18T12:51+0200

2022-10-18T15:26+0200

russie

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1055371905_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_bf7e521ce752362948b7a3cf9bded980.jpg

La Défense russe dresse son bilan journalier de son opération spéciale en Ukraine. Au cours des dernières 24h, les forces armées russes ont détruit trois radars américains et un S-300 dans le Donbass. Une infrastructure assurant les télécommunications du gouvernement ukrainien a été éliminée dans la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, selon le communiqué du ministère.De plus, les forces russes ont repris le village de Gorobiovka dans la région de Kharkov, proche de la frontière avec la Russie.Plus de 90 soldats ukrainiens ont été éliminés lors d’une contrattaque initiée par l’Ukraine près de la localité de Brouskinskoïé dans la région de Kherson. "L’attaque de l’ennemi a été repoussée", selon le rapport.Depuis le 10 octobre, les forces armées russes frappent les infrastructures énergétiques et sites de commandement ukrainiens. Toutes les cibles ont été atteintes, rapporte la Défense russe.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine